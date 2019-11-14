فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل بناية في منطقة السنك

2019/11/14 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير في احدى البنايات في منطقة السنك وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان" فرق الدفاع

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