الدفاع: القاتل طرف ثالث وخراطيش قنابل الغاز ليست السبب!

2019/11/14 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشف وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الخميس ، عن جهة استخدمت أعتدة واسلحة ضد المتظاهرين لم تدخل العراق بشكل رسمي.

وقال الشمري،

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