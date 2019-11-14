2019/11/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل بناية في منطقة السنك وتتعرض الى اعتداءات لمنع اخماد النيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 23:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل بناية في منطقة السنك وتتعرض الى اعتداءات لمنع اخماد النيران ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل بناية في منطقة السنك وتتعرض الى اعتداءات لمنع اخماد النيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).