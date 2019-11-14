2019/11/14 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – الزمان – شكلت مباراة العراق وإيران التي جرت الخميس على ستاد عمان الدولي في الاردن وفاز بها العراق ٢-١ ، متنفسا لآلاف العراقيين في المملكة للتعبير عن دعم “الثورة” في بلدهم، تكللت بفرحة الفوز.وتوجه آلاف العراقيين نحو الملعب قبل ساعات من المباراة التي وفر الاتحاد العراقي لكرة القدم دخولا مجانيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز العراق على ايران في عمان متنفس للعراقيين في الاردن لدعم “الثورة”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز العراق على ايران في عمان متنفس للعراقيين في الاردن لدعم “الثورة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).