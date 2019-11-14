جعفر المظفر - عالدل عبدالمهدي .. هل ما زال هناك وقت لقلبة رابعة ؟!

2019/11/14 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر يردد السيد عادل عبدالمهدي دائما قصة أن وزارته ليست هي المسؤولة عن فساد الستة عشر عاما السابقة وذلك للرد على حجة المتظاهرين الذين يطلبون منه الإستقالة.حسبي هنا أن أضع أمامه ثلاثة أمور :1- أن المتظاهرين لم يخرجوا من ناحية المبدأ سعيا لإستقالته وإنما هم خرجوا ضد النظام الذي يمثله.وشعارهم نريد وطن هو أبعد من أن ينحصر بإزاحة سيادته وإنما هو يبدأ بإقالة وزارته كشرط من حزمة شروط وأليات لا بد من ......

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