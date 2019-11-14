أسود الرافدين ينجحون في إصلاح ما أفسده الساسة | تقرير

2019/11/14 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاشت الجماهير الكروية، وأبناء شعبنا العراقي، دقائق حاسمة حملت في نهايتها فرحة الفوز لمنتخبنا الوطني بكرة القدم، على نظيره الإيراني، لما مثلته المباراة من أهمية للفريقين، وللطريقة التي جاء بها، وتوقيت هدف الفوز، وقبل ذلك كله الأوضاع العصبية التي تمر بها البلاد، والتي كانت بأمس الحاجة الى هذا الفوز.

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