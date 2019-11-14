خلاف داخل التحالف بشأن تسليم محتجزي داعش

2019/11/14 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيم جيفري أنه يوجد ”خلاف في الرأي“ بين الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش يتعلق بما إذا كان ينبغي للدول الأصلية لمسلحي التنظيم استلام مواطنيها المحتجزين.

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