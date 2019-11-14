2019/11/14 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذرت الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هجمة سيبيرية مرتدة ستتعرض لها مناطق حدود العراق والسعودية غداً الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجمة سيبيرية مرتدة.. وتحذير لشمال ووسط وغرب العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجمة سيبيرية مرتدة.. وتحذير لشمال ووسط وغرب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).