سقوط شهيد وجرحى بالرصاص الحي من قبل مكافحة الشغب في ساحة الخلاني

2019/11/14 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط شهيد وجرحى بالرصاص الحي من قبل مكافحة الشغب في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "قوات مكافحة الشغب تقدمت الى جسر السنك وساحة الخلاني، حيث استعلمت الرصاص الحي".

واضاف انه "تم سقوط شهيد واصابة عدد من الجرحى".

واشار الى ان "الاحداث وقعت بعد عبور المحتجين للحاجز وتواجدهم وسط الساحة في الجهة التي يتواجد فيها شرطة مكافحة الشغب".

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