حماس: المقاومة حق لكل من تعرض للظلم او احتلال

2019/11/14 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، أن "المقاومة حق لكل من وقع عليه

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