2019/11/14 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس، بان ايران تهتم على الدوام بحقوق الانسان في سياق المصالح الوطنية وبناء على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية ترد على قرار اتهام طهران بانتهاك حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الايرانية ترد على قرار اتهام طهران بانتهاك حقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).