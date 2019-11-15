وزير الخارجية: الحكومة والسلطات القضائية ستقدم من يثبت تورطه بقتل المتظاهرين والقوات الأمنية الى المحاكمة

2019/11/15 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اليوم الخميس، ان الحكومة والسلطات القضائية ستقدم من يثبت تورطه بقتل المتظاهرين والقوات الأمنية الى المحاكمة

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