مجموعة سردار تهدي سيارتين للاعبين مهند علي وعلاء عباس لتسجيلهما هدفي الفوز على ايران

2019/11/15 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان شاركت مجموعة شركات سردار، العراقيين فرحتهم الكبيرة بفور المنتخب العراقي لكرة القدم على المنتخب الايراني في مباراة مثيرة ضمن تصفيات كأس العالم في الاردن .وذلك بإهداء سيارتين من نوع تويوتا كامري ،هايبرد 2020 ، للاعبين اللذين سجلا هدفي الفوز للعراق وهما مهند علي -ميمي – وعلاء عباس ، […]

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