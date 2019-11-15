شاهد بالفيديو كيف احتفل العراقيون بفوز منتخبهم على الفريق الإيراني

2019/11/15 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد ما إن أطلق حكم مباراة منتخبي العراق وإيران صافرة النهاية؛ حتى تدفق الآلاف في شوارع المدن العراقية، محتفلين بفوز فريقهم الوظني على نظيره الإيراني.الاحتفالات أقيمت في مختلف المدن العراقية؛ ابتداءً من العاصمة بغداد وقلبها ساحة التحرير، حيث تجمهر الآلاف هناك لمتابعة المباراة، ثم بدءوا بالاحتفال مباشرة بعد هذا النصر الكروي، وسط تفاعل […]

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