وزير الخارجية يدعو كافة الدول لتسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجَزين في العراق

2019/11/15 | 00:11

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بغداد اليوم - بغداد

دعا وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، الدول كافة للتعا...





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