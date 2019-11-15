2019/11/15 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، عشية مواجهة البرازيل وديا في الرياض، إن منتخب السامبا ليس في أزمة ولا زال خطيرا، وذلك على الرغم من فشله في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكالوني: ميسي سيشارك أساسياً في السوبر كلاسيكو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكالوني: ميسي سيشارك أساسياً في السوبر كلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).