العراق يلقي كلمته في الاجتماع الوزاريِّ المُصغّر للتحالف الدوليِّ لهزيمة داعش

2019/11/15 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ألقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم كلمة العراق في الاجتماع الوزاريِّ المُصغّر للتحالف الدوليِّ لهزيمة داعش الذي تجري أعماله في واشنطن.

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