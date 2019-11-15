العراق يدعو الدول لتسلم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجَزين لديه

2019/11/15 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

دعا وزير الخارجيّة، محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، الدول كافة للتعاون وتسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجَزين في العراق.

وقال الحكيم في كلمة له خلال الاجتماع

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