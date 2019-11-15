2019/11/15 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد الخبير القانوني، جبار الشويلي، اليوم الخميس، ان "القوانين المطروحة امام البرلمان ليست جديدة لكن تم تسريع تقديمها".

وقال الشويلي لـ"العهد"، ان "القوانين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني لـ"العهد": الغاء مجالس المحافظات يستوجب اقرار قانون للحكومات المحلية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني لـ"العهد": الغاء مجالس المحافظات يستوجب اقرار قانون للحكومات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).