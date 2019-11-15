مصدر يكشف عن طبيعة الانفجارين في محيط التحرير

2019/11/15 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر أمني، عن طبيعة الانفجارين اللذان وقعا قبل قليل في محيط ساحة التحرير وسط بغداد.

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