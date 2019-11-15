من جديد.. إغلاق ميناء ام قصر في البصرة من قبل المعتصمين

2019/11/15 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإغلاق ميناء ام قصر في البصرة من قبل المعتصمين من جديد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم اغلاق ميناء ام قصر في البصرة من قبل المعتصمين من جديد".

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