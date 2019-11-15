العيداني يمهل شركة (كوثران) 4 ايام لحل كافة المشاكل في منطقة المعقل

2019/11/15 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

امهل محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني، الخميس، شركة كوثران مدة أربعة ايام لحل كافة المشاكل المتعلقة بمشروع منطقة المعقل، مشيراً الى ان اهالي المنطقة عانوا كثيراً جراء التلكؤ في عدم تنفيذ البنى التحتية وهناك شكاوى كثيرة من قبل المواطنين بحق تلك الشركة .

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص، وتلقته "الغد برس"، خلال اجتماع عقد مع ممثلي الشركة انه "أمهل شركة كوثران مدة أربعة ايام لحل كافة المشاكل المتعلقة بالشركة التي تلكئت في تنفيذ مشروع منطقة المعقل ، لافتاً الى انه في حال عدم حل الموضوع من قبل الشركة سيتم سحب العمل منها والبحث عن شركة رصينة لغرض القيام بتنفيذ المشروع".

من جهتها أوضحت مديرة قسم المشاريع في ديوان محافظة البصرة المهندسة بشرى مجيد كاظم ان "الاجتماع اعطى فيه المحافظ مهلة للشركة بين حل كافة المشاكل والمعوقات للعودة بالعمل في المشروع او سحب العمل بشكل نهائي واتخاذ اجراءات قانونية اضافة الى فرض غرامات مالية بحق الشركة نتيجة سوء وتلكؤ المشروع".

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