امير الكويت يقبل استقالة الحكومة

2019/11/15 | 00:52

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قبل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة، امس الخميس، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلب الحجب الثقة عن وزير

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