صحة الرصافة: اصابة 20 شخصا بعيارات نارية نتيجة الرمي العشوائي بعد فوز المنتخب الوطني

2019/11/15 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، اصابة 20 شخصا نتيجة الاطلاقات النارية العشوائية بعد فوز المنتخب على نظيره الايراني

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