ارتفاع أعداد الضحايا في السنك والخلاني والمتظاهرون يطلقون نداءات استغاثة-بالفيديو

2019/11/15 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد فيما يقضي آلاف العراقيين ليلهم احتفالاً بفوز منتخبهم الوطني على نظيره الإيراني؛ تتصاعد الأحداث في محيط ساحة التحرير وسط بغداد، حيث أعلنت مصادر طبية سقوط أكثر من 7 شهداء وأعداد غير معروفة من الجرحى في هجوم لقوات مكافحة الشغب على المعتصمين في ساحة الخلاني.وأكدت المصادر استخدم القوات للرصاص الحي بالإضافة إلى القنابل […]

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