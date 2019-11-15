حريق يلتهم الطوابق العليا في المطعم التركي وسط بغداد

2019/11/15 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

اندلع حريق كبير، في ساعات الصباح الاولى من اليوم الجمعة، في الطوابق العليا لبناية المطعم التركي وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني، لـ"العهد"،

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