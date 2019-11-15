محافظ البصرة يمهل شركة

2019/11/15 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

امهل محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني، امس الخميس، شركة كوثران مدة أربعة ايام لحل كافة المشاكل المتعلقة بمشروع منطقة المعقل.

وقال

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