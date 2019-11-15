بالصور.. اخماد حادث شناشيل الخلاني وسط بغداد

2019/11/15 | 01:24

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نشب حريق في نصب الشناشيل في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس.

شناشيلوقال مصدر امني في حديث للسومرية نيوز، إن "حريقاً نشب في نصب الشناشيل في ساحة الخلاني وسط بغداد".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحادث واخماد الحريق".

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