بالوثيقة .. نص قرار المحكمة الخاص بالحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالي

2019/11/15 | 01:41

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) نص قرار المحكمة الخاص بالحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالي بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 7 ملايين دينار.

وكانت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة قد كشفت، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً حضورياً على رئيس مؤسَّسة الشهداء الحاليَّة، على خلفية عقد لجنة الاستشارات المركزيَّة في المؤسسة مع شركتين أهليَّتين لاستثمار نصب الشهيد".

يُشار إلى أن الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر في المال العامِّ.

بغداد اليوم - بغداد

دعا وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، الدول كافة للتعاون بشكل فوريّ مع العراق لتسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجَزين في العراق، فيما أكد أنّ الحكومة ماضية باتخاذ الخطوات

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، ‏الخميس‏، 14‏ تشرين الثاني‏، 2019، سبب عدم ادارج قانون الانتخابات المرسل من رئاسة الجمهورية في جدول اعمال البرلمان، فيما أشار الى أنه لا يمكن تطبيق بعض فقرات القانون.

بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، ان تحالفه مستمر بدعم بقاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في منصبه، مشيرا الى ان الكتل السياسية متجهة للضغط على الحكومة لتغيير سلوكها بشكل "جذري".

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