الزراعة تقرر منع استيراد الرمان لوفرته محليا

2019/11/15 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

قررت وزارة الزراعة، امس الخميس، منع استيراد محصول الرمان لوفرته محلياً.

وذكر بيان للوزارة حصلت عليه "العهد نيوز"، انه "استناداً للصلاحيات المخولة لوزير

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