أوبك تتوقع: متوسط الطلب على النفط سيصل الى 29 مليون برميل يوميًا

2019/11/15 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع "أوبك" أن يصل متوسط الطلب على نفطها 29.58 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن التوقعات السابقة، وتعلن ارتفاع إنتاجها النفطي.

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