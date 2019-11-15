2019/11/15 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط موسكو وبكين ونيودلهي الأعضاء في "بريكس"، لإطلاق نظام تسويات مالية يكون بديلا للشبكة العالمية للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات "سويفت"، وفقا لما نقلته "إيكونوميك تايمز".

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