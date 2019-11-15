دراسة: تناول السكر بكميات كبيرة يسبب الشلل او الزهامير او الرعاش

2019/11/15 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

توصل العلماء في جامعة ألبرتا الكندية الى ان الاكثار من تناول السكر قد يسبب التهاب الامعاء.

وأجرى العلماء تجربة على الفئران حيث أجبروها

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