سربست مصطفى رشيد اميدي - مشروع رئاسة الجمهورية للقانون الانتخابي بين التطبيق والاصلاح الانتخابي

2019/11/15 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سربست_مصطفى_رشيد_اميدي نشر في الأيام القليلة السابقة مشروع قانون انتخابات معد من قبل مكتب رئيس الجمهورية ونظرا لأهمية هكذا قانون خاصة ظل الأوضاع الحالية، وحيث ان هذا المشروع يحتاج الى القاء الضوء على بعض احكامه من خلال ابداء عدد من الملاحظات من اجل اغنائه وتشخيص نقاط الضعف والخلل فيه واهمها:1- 1- يتضمن هذا المشروع ثلاثة قوانين مختلفة وهو قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ......

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