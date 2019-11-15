جواد بولس - مواطنون بين صاروخين

2019/11/15 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس تتكرر سيناريوهات العبث في فلسطين وتتشابه مشاهد الفصول الدموية حتى التعب.تتبدل أسماء الضحايا في شوارعها وتبقى غزة مفردة رديفة للوجع وللقهر.لم تشِخ ذاكرة الرمل على شواطئها الذهبية، ولم تهزم الريح موجها العنيد.لم يترك القدر لأهلها خيارًا إلا البقاء عند تخوم الأمل الأزرق، فينامون على موسيقى الفجر ورعد القذائف ولا يخافون عزيف الجن.قبل أيام أفاقت غزة على صوت الموت، وعلى نثار الملح ينقر......

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