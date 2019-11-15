محيي الدين محروس - الثورة المضادة

2019/11/15 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس بدايةً ماهو مفهوم الثورة؟ خاصةً بأن بعض المثقفين لا يريد الاعتراف بثورات الربيع في البدان العربية! الثورة هي حراك جماهيري واسع „ تمرد شعبي „ يهدف لإسقاط النظام القائم، وإقامة نظام سياسي جديد يحقق أهداف هذا الحراك.نقطة الخلاف هي حول التعريف الكلاسيكي بأن هذا الحراك الجماهيري يُصبح ثورة عندما يحمل برنامجاً سياسياً وله قيادةً.بالطبع، لا خلاف حول أهمية وضع رؤية سياسة وقيادة للثورة، ولكن ا......

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