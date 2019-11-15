محمد زكريا توفيق - رواية 1984 لأورويل

2019/11/15 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق بطل روايتنا، وينستون سميث، مواطن غلبان من دولة اقيانوسيا.هي إحدى الدول العظمى الثلاث الموجودة في ذلك الوقت.الدولتان الأخريان هما أوراسيا، وشرق آسيا.نحن الآن في عام 1984م، الرواية كتبت عام 1948م.أي إنها تتنبأ بما قد يكون عليه الحال في المستقبل.وينستون يعيش في مقاطعة إيرستريب (انجلترا سابقا).هو عضو في الحزب الحاكم الذي يحكم اقيانوسيا بنظام اشتراكي يسمى "انجسوك"، أي "الاشتراكية الانجليز......

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