2019/11/15 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # إنتحار حركة تحرر صومالية.الجبهة الوطنية لتحرير الاوجادين وعدم الإستفادة من أخطأ الماضي، كانت أقامت مؤتمرها الثالث في ظل حالة تسرع وتشنج سياسي في أسمرا عام ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-، بغية تشريع عودتها لإثيوبيا، وفي المنحى ذاته تسرعت في إقامة مؤتمرها الرابع خلال مرحلة تخبطها السياسي وغياب الرؤية.في عام ١-;-٩-;-٩-;-٤-;- أعلنت الجبهة في لقائها بمدينة جربو إعلان الاستقل......

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