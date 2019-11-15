انكلترا الى اليورو بسباعية ورونالدو يسجل هاترك ويقرب البرتغال من التأهل

2019/11/15 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بلغت انكلترا نهائيات كأس اوروبا 2020 بفوزها الساحق على مونتينيغرو بسباعية نظيفة كان نصيب هدافها هاري كاين ثلاثة منها ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى التي شهدت ايضاً تأهل الجمهورية التشيكية بفوزها 2-1 على البوسنة.واحتفل منتخب الاسود الثلاثة بالتالي بافضل طريقة ممكنة كونه كان يخوض مباراته الدولية الرقم الف في تاريخه.وتناوب على تسجيل الاهداف اليكس اوكسلايد تشامبيرلاين (11) وكاين (19 و24 و37) وماركوس راشفورد (30) والكسندر سوفراناتش (66 خطأ في مرمى فريقه) وتامي ابراهام (84).وحجزت الجمهورية التشيكية بطاقة التأهل الى النهائيات بعد ان قلبت تخلفها صفر-1 امام كوسوفو الى فوز 2-1.ورفعت إنكلترا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 18 نقطة، أمام الجمهورية التشيكية الثانية (15 نقطة)، وحلت كوسوفو ثالثة (11 نقطة)، وبلغاريا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، مثل مونتينيغرو الخامسة.وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية أخرى ليتقرب من هدفه الدولي المئة بعدما قاد البرتغال بطلة أوروبا للفوز 6-صفر على ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الخميس.ورفع رونالدو، الذي سجل الثلاثية رقم 55 في مسيرته والتاسعة مع البرتغال، رصيده إلى 98 هدفا دوليا وسيصبح ثاني لاعب يسجل مئة هدف مع منتخب بلاده بعد الإيراني علي دائي.

وسجل بيتزي وجونسالو باسينسيا وبرناردو سيلفا الأهداف الثلاثة الأخرى في انتصار البرتغال ضمن المجموعة الثانية.

ورغم الفوز سينتظر حامل اللقب لتأكيد التأهل إلى بطولة العام المقبل عقب فوز صربيا على لوكسمبورج 3-2.

وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة متقدمة بنقطة واحدة على صربيا وستتأهل في حال فوزها خارج أرضها على لوكسمبورج يوم الأحد المقبل.

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