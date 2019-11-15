خلاف داخل التحالف الدولي بسبب مقاتلي داعش

2019/11/15 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} مارست الولايات المتحدة، الخميس، ضغوطا على الدول المشاركة في التحالف ضد تنظيم داعش للموافقة على استقبال مواطنيها المرحلين من مقاتلي التنظيم، لكن رغم الإجماع على خطورة المشكلة فلا تزال هناك خلافات بشأن الأمر.

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