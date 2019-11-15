2019/11/15 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بأنه تم الاتفاق بين الأطراف السياسية اللبنانية على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة في لبنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. اتفاق على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. اتفاق على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).