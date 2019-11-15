2019/11/15 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تجمع المئات من اللبنانيين، فجر اليوم الجمعة، رفضا لاختيار محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة بعد أنباء تتعلق بتوافق سياسي على تكليفه بتشكيلها.

وأفادت وسائل لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بوصول العشرات أمام منزل الصفدي وترديد شعار "كلكن يعني كلكن" فيما يتوافد العشرات حتى اللحظة للانضمام للمحتجين أمام منزل الصفدي، كما وصلت قوات الأمن إلى محيط المنزل.

وبعد اجتماع استثنائي عقد في بيت الوسط مساء الخميس، ضم إلى جانب رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، كلا من وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي في حزب الله الحاج حسين خليل، تم الإتفاق على اسم الوزير السابق محمد الصفدي لترؤس الحكومة المقبلة، على أن يكون شكل الحكومة الجديدة مختلطا ما بين سياسيين وأخصائيين "تكنو سياسية".

لكن البعض يشكك في مدى تقبل الشارع في لبنان للصفدي رئيسا للحكومة، خصوصا وأنه كان من بين من وجهت لهم تهم فساد من قبل الحراك المدني.

ومن المفترض بعد هذا التوافق أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون بتحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

ومحمد الصفدي هو سياسي ورجل الأعمال البارز الذي تولت زوجته فيوليت الصفدي حقيبة وزارية في الحكومة المستقيلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون اللبنانيون يرفضون ترشيح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون اللبنانيون يرفضون ترشيح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).