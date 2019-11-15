غارات جوية إسرائيلية تستهدف حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة

2019/11/15 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة.

وقال تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن "جيش الدفاع بدأ في استهداف أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من فجر اليوم الخميس برعاية مصرية.

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