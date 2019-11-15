ابراهيم الجندي - 2 - الله .. يزرع الكراهية بين البشر!!

2019/11/15 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الثانية : المائدة 11 - 19(11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ1- رأيان في سبب النزول:A - النبي عقد صلحا بين بني قريظة وبني النضير، واخذ عليهما ميثاقا ألا يتقاتلا وأن يتعاونا في دفع الدي......

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