2019/11/15 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي: الطريقة التي اختُطف بها اللواء ياسر عبدالجبار تؤكد على ضياع الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/15 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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