العراق.. مغرّدون يكشفون سبب حريق

2019/11/15 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ناشطون عراقيون إخماد حريق شبّ في الطوابق العلوية من بناء المطعم التركي الذي يتخذه محتجون مقرا لهم في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، دون وقوع أضرار كبيرة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للنيران وهي تشتعل في الطوابق العلوية من البناء، الذي يكتسي رمزية كبيرة لدى المتظاهرين، قبل أن يتم إخماد الحريق.

ونشر متظاهرون من ساحة التحرير مقاطع فيديو جديدة لبناية المطعم التركي بعد إخماد النيران.

وتحدث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحريق نجم عن شجار بين جهتين من المحتجين استخدمت فيه العصي وقنابل المولوتوف.

وتحولت بناية المطعم التركي المطلة على ساحة التحرير وسط بغداد من جهة والمنطقة الخضراء المحصنة من جهة ثانية إلى أيقونة في التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في العراق منذ الأول من أكتوبر الجاري.

وعلى خلاف ما جرى في التظاهرات السابقة التي جرت قبل يوم 25 أكتوبر، كانت بناية المطعم تستخدم من قبل القوات الأمنية والمسؤولين للإشراف على عمليات قمع التظاهرات، لكنها اليوم باتت تغص بالمحتجين الشباب الذين يعتبرونها خط الصد الأول للدفاع عن المحتجين في ساحة التحرير.

ويصر المحتجون على عدم ترك البناية لحين انتهاء الاحتجاجات، نظرا لتخوفهم من استغلالها من قبل قناصين قد يتم استخدامهم لاستهداف المتظاهرين كما حصل في الأول من أكتوبر.

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