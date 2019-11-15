لأول مرة.. ترشيح فيلم عراقي لجائزة الأوسكار

2019/11/15 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لطالما ظل حلم الفوز بجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي حلماً يداعب مخرجي السينما العربية التي لم تحظَ بذلك رغم مشاركاتها المتعددة ووصول بعضها إلى مستويات متقدمة من المنافسة.

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