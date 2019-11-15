حالة نادرة لغزال وتحدث في واحد بالمليون

2019/11/15 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سمعنا عن وحيد وعن الحيوانات ذات القرنين، وهي الأكثر شيوعا في عالم الحيوان، لكن هل سمعتم عن ثلاثي القرون؟ لا شك أن الأمر غريب، لكنه صحيح.

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