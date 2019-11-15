الشرطة العسكرية الروسية تباشر بتقديم المساعدات الطبية شمال سوريا

2019/11/15 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، اليوم الجمعة، البدء بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان وكذلك مساعدات طبية في شمال سوريا.

وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية في سوريا للصحفيين: "اليوم سنبدأ بتقديم مساعدات إنسانية، ومساعدات طبية للسكان".

وأشار المتحدث إلى أن الشرطة بدأت بتأمين المناطق بالقرب من كوباني وبالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية والمطار.

وأضاف "بدأت وحدتنا في حماية المطار وأرض القاعدة العسكرية وتقوم الشرطة بتفقد المنطقة من الألغام وإزالتها".

يذكر أنه منذ 23 تشرين الأول المنصرم، تقوم الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في المنطقة الآمنة بعمق 10 كيلومترات على قطاعات جرابلس وكوران، قامشلي وفقيرة، قامشلي وسيمالكا، عملا بالمذكرة الروسية التركية الذي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي مؤخرا.

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