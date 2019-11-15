شاهد.. السيطرة على حريق اندلع بشناشيل الخلاني وسط بغداد

2019/11/15 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، باخماد حريق اندلع في نصب الشناشيل بساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء امس الخميس....

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